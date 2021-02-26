Куман досрочно завершил пресс-конференцию из-за кровотечения из носа

Причиной стало кровотечение из носа. Его не получилось остановить, поэтому тренеру пришлось уйти из зала до завершения мероприятия. Это не первый случай, когда подобное происходит с Куманом.

«Я знаю, что на тренера “Барсы” всегда оказывается большое давление, если ты не выигрываешь, виновником является тренер. Я стараюсь изо всех сил и никогда не думаю о проигрыше, я всегда думаю о победе. Не знаю, что может случиться, но я настроен оптимистично», — цитирует Кумана Sport.es.