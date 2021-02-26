Куман досрочно завершил пресс-конференцию из-за кровотечения из носа
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман досрочно завершил
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман досрочно завершил
Причиной стало кровотечение из носа. Его не получилось остановить, поэтому тренеру пришлось уйти из зала до завершения мероприятия. Это не первый случай, когда подобное происходит с Куманом.
«Я знаю, что на тренера “Барсы” всегда оказывается большое давление, если ты не выигрываешь, виновником является тренер. Я стараюсь изо всех сил и никогда не думаю о проигрыше, я всегда думаю о победе. Не знаю, что может случиться, но я настроен оптимистично», — цитирует Кумана Sport.es.