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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

Покатилов и другие. Клуб КПЛ продлил контракты с пятью футболистами

Футбольный клуб «Акжайык» пролонгировал соглашения с некоторыми местными футболистами. Об этом сообщает пресс-служба уральцев.

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Речь идет о Бауыржане Омарове, Руслане Хаирове, Эльдаре Абдрахманове, Владимире Покатилове и Иване Антипове.

Из новичков состав клуба в межсезонье пополнили воспитанник харьковского футбола Сергей Литовченко, белорусский защитник Павел Назаренко, украинский форвард Алексей Чичиков, российские игроки Сергей Шустиков, Марат Бураев, Сослан Такулов, Евгений Яцкий и уроженец Уральска Еркин Тапалов, отыгравший последние сезоны за «Шахтер», «Каспий» и «Жетысу».

Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.

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