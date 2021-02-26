Покатилов и другие. Клуб КПЛ продлил контракты с пятью футболистами

Из новичков состав клуба в межсезонье пополнили воспитанник харьковского футбола Сергей Литовченко, белорусский защитник Павел Назаренко, украинский форвард Алексей Чичиков, российские игроки Сергей Шустиков, Марат Бураев, Сослан Такулов, Евгений Яцкий и уроженец Уральска Еркин Тапалов, отыгравший последние сезоны за «Шахтер», «Каспий» и «Жетысу».

Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.