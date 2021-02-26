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21:31 (мск), источник: Vesti.kz

11 сезонов в Казахстане и почти 300 матчей. Самый возрастной игрок КПЛ продлил контракт с «Актобе»

Игрок многих клубов КПЛ Виталий Волков является уникальной для казахстанского футбола личностью. В марте ему исполняется 40 лет, но похоже, Волков не намерен вешать бутсы на гвоздь. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его карьере.

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Волков, кажется, играет вечно в казахстанских клубах. Предстоящий сезон станет для него 11-м в нашей стране. С 2011 года российский футболист, получивший также казахстанское гражданство, выступал за «Тобол» и «Окжетпес», а сейчас защищает цвета «Актобе».

Всего за казахстанские клубы во всех турнирах левый крайний защитник провел 283 матча и забил 15 мячей. В «Тоболе» выступал в период 2011—2014 годов, сыграв 127 встреч и отметившись восемью голами. За «Окжетпес» ветеран российского и казахстанского футбола сыграл в сезонах 2015−2017. В составе кокшетаусцев 93 раза выходил на поле и отличился четыре раза. В «Актобе» выступает с 2018-го. В составе «красно-белых» на свой счет записал 93 матча и забил три гола. В минувшем сезоне провел шесть матчей в первой лиге и отметился двумя мячами.

Накануне Волков с еще пятью одноклубниками продлил трудовое соглашение с актюбинцами.
Отметим, что он не всегда был крайним защитником. До приезда в Казахстан воспитанник московского «Торпедо» действовал на левом фланге полузащиты, исполняя атакующие функции. Многие российские болельщики помнят его по выступлениям на этой позиции за «Томь», «Волгу», «Торпедо» и «Рубин», где он играл под руководством Курбана Бердыева.

Преобразование Волкова в защитника произошло в «Тоболе» при Вячеславе Грозном в сезоне-2012. С тех пор футболист, входивший в свое время в расширенный список кандидатов в сборную Казахстана, прочно обжился на этой позиции.

Судя по всему, этот игрок, чья карьера началась в 1999 году, не планирует вешать бутсы на гвоздь. В КПЛ-2021 имеет шанс преодолеть отметку в 300 матчей за казахстанские клубы.

Напомним, «Актобе» вернулся в премьер-лигу после победы в одной из конференций первой лиги по итогам сезона-2020.

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