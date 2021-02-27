Игроки «Шальке» просят уволить Гросса с поста главного тренера

По данным источника, недовольство работой тренера значительное. Игроков не устраивают тренировочная и тактическая работа. Указано также, что специалист иногда путал своих игроков и игроков соперников. Также у футболистов есть разочарование в работе тренера по физподготовке Вернера Лойтхарда. Они считают, что по его вине в команде много травмированных.