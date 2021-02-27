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09:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игроки «Шальке» просят уволить Гросса с поста главного тренера

Многие игроки «Шальке» недовольны работой главного тренера Кристиана Гросса, сообщает 26 февраля Sky Sport Deutschland.

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Источник: Спорт-Экспресс

Они просят заменить его.

По данным источника, недовольство работой тренера значительное. Игроков не устраивают тренировочная и тактическая работа. Указано также, что специалист иногда путал своих игроков и игроков соперников. Также у футболистов есть разочарование в работе тренера по физподготовке Вернера Лойтхарда. Они считают, что по его вине в команде много травмированных.

При этом руководство «Шальке» в ближайшее время не намерено менять тренера. Указано, что желающих занять место Гросса пока нет. 22 февраля сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в «Шальке». Контракт специалиста с красно-белыми истекает в конце сезона.

«Шальке» занимает последнее, 18-е место в бундеслиге, имея в активе 9 очков в 22 матчах.

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