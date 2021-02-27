Гаттузо оштрафован за богохульство на 3 тысячи евро

На тренера неаполитанцев был наложен штраф в размере 3000 евро. Таким образом итальянский специалист был наказан за богохульство. Инцидент произошел в ходе матча 10-го тура чемпионата Италии «Кротоне» — «Наполи» (0:4), который состоялся 6 декабря 2020 года.

Ранее за использование богохульной фразы был оштрафован вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Инцидент произошел во время матча 13-го тура Серии А с «Пармой» (4:0, 19 декабря 2020 года). Штраф Буффона составил 5 тысяч евро. Также 43-летний голкипер подозревался в богохульстве во время кубковой игры с миланским «Интером», однако позднее итальянца оправдали.