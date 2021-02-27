Гаттузо оштрафован за богохульство на 3 тысячи евро
Главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо был оштрафован. Об этом сообщает Rai Sport.
Главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо был оштрафован. Об этом сообщает Rai Sport.
На тренера неаполитанцев был наложен штраф в размере 3000 евро. Таким образом итальянский специалист был наказан за богохульство. Инцидент произошел в ходе матча 10-го тура чемпионата Италии «Кротоне» — «Наполи» (0:4), который состоялся 6 декабря 2020 года.
Гаттузо признал свою вину, после чего тренера оштрафовали.
Ранее за использование богохульной фразы был оштрафован вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Инцидент произошел во время матча 13-го тура Серии А с «Пармой» (4:0, 19 декабря 2020 года). Штраф Буффона составил 5 тысяч евро. Также 43-летний голкипер подозревался в богохульстве во время кубковой игры с миланским «Интером», однако позднее итальянца оправдали.