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15:36 (мск), источник: БЕЛТА

«Ислочь» и «Славия» откроют 31-й чемпионат Беларуси по футболу

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация футбола определила даты и время начала матчей двух стартовых туров 31-го чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В первом поединке нового национального первенства в пятницу, 12 марта, футболисты «Ислочи» в 19.00 примут на поле ФК «Минск» гостей из мозырской «Славии». Еще четыре игры состоятся 13 марта: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Сморгонь», начало в 14.00, «Рух» (Брест) — «Гомель», 16.00, «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), 18.00, «Шахтер» (Солигорск) — «Минск», 20.00. Завершится первый тур тремя матчами 14 марта: «Спутник» (Речица) — «Динамо» (Брест), 15.00, «Неман» (Гродно) — «Витебск», 17.00, БАТЭ (Борисов) — «Слуцк», 19.00.

Расписание второго тура:

19 марта

«Славия» — «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь» — «Сморгонь».

20 марта

«Энергетик-БГУ» — «Шахтер», «Витебск» — «Динамо» (Минск), «Минск» — «Рух», «Динамо» (Брест) — БАТЭ.

21 марта

«Слуцк» -«Неман», «Гомель» — «Спутник».

В ходе первенства команды проведут традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Встречи заключительного 30-го тура состоятся 28 ноября. По итогам чемпионата высшую лигу покинут две худшие команды, их заменят два лучших представителя первой лиги. Клуб, который финиширует 14-м в элитном дивизионе, проведет два переходных поединка с третьей командой первой лиги.

В прошлом чемпионате Беларуси обладателями золотых медалей во второй раз в истории стали футболисты солигорского «Шахтера», серебро в шестой раз досталось борисовскому БАТЭ, бронзу впервые завоевало жодинское «Торпедо-БелАЗ».

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