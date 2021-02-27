Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Барселона
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Краснодар-2
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Бромвич Альбион
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бавария
Кельн
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вольфсбург
Герта
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Штутгарт
Шальке-04
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Специя
Парма
12
Футбол. Зарубежный
19:00
Дижон
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Лацио
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ростов
22
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Лидс
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Осасуна
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Уэска
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Бордо
Метц
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Чертаново
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чайка
Шинник
51
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Ювентус
Футбол. Первый дивизион
14:00
Алания
Томь
23
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Нефтехимик
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород
Крылья Советов
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Динамо Бр
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Уфа
21
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Волгарь
14
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Факел
12
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
17:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» выиграл 14-й матч подряд в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 27 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Рубен Диаш и Джон Стоунс. У гостей забил Майкл Антонио.

Победа стала для горожан 14-й подряд в АПЛ, команда набрала 62 очка и уверенно лидирует в чемпионате. В активе «Вест Хэма» 45 очков, клуб занимает четвертое место.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Сити» в следующем туре 2 марта на своем поле примет «Вулверхэмптон». «Вест Хэм» 8 марта дома встретится с «Лидсом».

Читайте также
Манчестер Сити
2:1
Первый тайм: 1:1
Вест Хэм Юнайтед
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Большунов впервые в жизни чемпион мира. Он убежал от Норвегии
«Химки» без Черевченко обыграли «Уфу» в матче РПЛ
Российские лыжницы остались без медалей в скиатлоне на ЧМ
Лыжник Устюгов завершил выступление на чемпионате мира
«Севилья» — «Барселона» и другие матчи в Испании (видео)
«Зенит» принимает «Ростов» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь