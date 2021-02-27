«Эйбар» и «Уэска» сыграли вничью

Футбол, Испания, Тур 2527.02.2021, 16:00 (МСК UTC+3)Ipurua
|Хосе Луис Мендилибар
|Хосе Рохо Мартин Пачета
|Папакули Диоп(Алейкс Гарсия)
|83′
|Сандро Рамирес(Пабло Маффео)
|81′
|13
|Йоэль
|1
|Альваро Фернандес
|4
|Паулу Андре Оливейра
|4
|Пабло Инсуа
|8
|Папакули Диоп
|11
|Хави Галан
36′
|10
|Эдуардо Экспосито
|14
|Хорхе Пулидо
|22
|Алехандро Посо
|18
|Димитриос Сиовас
|17
|Кике Гарсия
|20
|Хайме Сеоане
|3
|Педро Бигас
17′
|7
|Давид Феррейро
|23
|Анайц Арбилья
|3
|Пабло Маффео
40′87′
|15
|Вальдес Диас Хосе Анхель
60′78′
|19
|Педро Лопес
|11
|Рафа Суариш
|2
|Идрисса Думбья
64′
|9
|Аметльер Серхио Энрич
70′
|17
|Микель Рико
|12
|Йосинори Муто
|9
|Рафа Мир
87′
|21
|Санчес Хиль Педро Леон
73′79′
|10
|Мартин Серхио Гомес
|24
|Кевин Родригес
|23
|Дани Эскриче
73′
|25
|Бриан Хиль
79′
|6
|Сандро Рамирес
|19
|Алейкс Гарсия
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|9
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес(Испания)