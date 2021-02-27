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20:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» подписал пятерых новичков: футболиста сборной РК, казахстанца из «Атлетико» и участника ЛЕ

Трое из них легионеры.

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ФК «Актобе» объявил о подписании пятерых новичков. Это Лаша Тотадзе, Армен Манучарян, Максим Федин, Динмухаммед Кашкен и Михал Йержабек, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Грузии Тотадзе выступал за футбольные клубы «Дила», «Динамо Батуми», «Сиони», «Сабуртало» и другие. В 2019 году играл в чемпионате Ирана. Последним клубом Лаши является ФК «Кызылкум» из Узбекистана. В 2010 году защитник привлекался в молодежную сборную Грузии.

Команда
Актобе

Воспитанник клуба «Бананц» Манучарян большую часть своей игровой карьеры провел в ФК «Пюник». За четыре с половиной сезона в «Пюнике» Армен провел более ста матчей. Серебряный призер чемпионата Армении, финалист Кубка страны. Регулярно играл за команду в квалификации Лиги Европы. В 2020 году перешел в российский «Ротор». Выступал за юниорскую и молодежную сборную Армении. С середины 2010-х вызывается в национальную сборную.

Федин — воспитанник павлодарской школы футбола. В начале своей карьеры уехал играть в Сербию, где выступал за команду «Спартак» из города Суботица. В 2016 году вернулся в Казахстан. Играл за команды «Атырау», «Окжетпес», «Тобол» и «Кайсар». Привлекался в юношеские и молодежную сборные Казахстана. 14 октября 2018 года дебютировал за национальную сборную страны.

Динмухаммед Кашкен игрок молодежной сборной страны. Привлекался также и в юниорские сборные Казахстана. Прошлый сезон защитник провел на правах аренды в ФК «Кайсар», где сыграл семь матчей и отдал одну голевую передачу. В начале года Кашкен проходил просмотр в болгарской «Славии», однако сыграв в контрольных играх, Динмухаммед контракт с командой не подписал.

Михал Йержабек играет на позиции центрального защитника. В Чехии выступал за команды «Дукла» и «Теплице». Последним клубом Михала является ФК «Яблонец». В 2013 году вызывался в молодежную сборную своей страны.

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