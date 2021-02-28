ПСЖ разгромил «Дижон» со счетом 4:0
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» разгромил на выезде «Дижон» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» разгромил на выезде «Дижон» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Дижоне завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Дубль сделал Килиан Мбаппе (32-я и 51-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, также отличились Мойзе Кин (6) и Данилу (82).
«ПСЖ» набрал 57 очков и поднялся на второе место в таблице лиги 1, «Дижон» (15 очков) занимает последнюю, 20-ю строчку.