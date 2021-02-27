«Алавес» уступил «Осасуне» и потерпел третье поражение подряд

Футбол, Испания, Тур 2527.02.2021, 20:30 (МСК UTC+3)Mendizorrotza
|1
|Фернандо Флорес Пачеко
|1
|Серхио Эррера
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
68′
|2
|Начо Видаль
40′
|22
|Флориан Лежен
|3
|Хуан Крус
73′
|8
|Исла Томас Пина
44′
|5
|Давид Гарсия
65′
|19
|Ману Гарсия
|23
|Аридане Эрнандес
|7
|Перес Мартинес Лукас
82′
|6
|Санхурху Мате Ойер
|9
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
|10
|Роберто Торрес
|21
|Мартин Агиррегабирия
46′
|14
|Рубен Гарсия
87′
|3
|Рубен Дуарте
|4
|Унаи Гарсия
30′
|23
|Ксимо Наварро
84′
|24
|Лукас Торро
77′
|14
|Силва Дейверсон
|27
|Хон Монкайола
|16
|Эдгар Мендес
73′
|16
|Хонатан Кальери
67′
|11
|Луис Риоха
|11
|Кике Барха
|17
|Иньиго Кордоба
46′
|17
|Анте Будимир
87′
|37
|Факундо Пеллистри
|19
|Энрик Гальего
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|6
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)