«Лейпциг» вырвал победу у мёнхенгладбахской «Боруссии», проигрывая со счетом 0:2

В составе победителей мячи забили Кристофер Нкунку (57-я минута), Юссуф Поульсен (66) и Александер Сёрлот (90+3), у проигравших отличились Йонас Хофман (6, с пенальти) и Маркус Тюрам (19). На 50-й минуте матча Сёрлот забил мяч в ворота соперника, но арбитр матча отменил взятие ворот после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

«Лейпциг» одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков и уступая лидирующей «Баварии» два очка. «Боруссия» не может победить на протяжении пяти игр, клуб располагается на восьмой строчке, имея в активе 33 очка. Обе команды представляют Германию в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В следующем туре «Лейпциг» 6 марта на выезде сыграет с «Фрайбургом», «Боруссия» в этот же день примет «Байер».