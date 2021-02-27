Такой осторожной «Барселоны» мы давно не видели. Зато до «Атлетико» теперь два очка

Последний раз «Барселона» играла с тремя центральными защитниками в декабре. С тех пор Роналд Куман придумал много нового: вернулся к 4−3−3, использовал Лео Месси в роли ложной девятки и нашёл баланс, который позволил стабильно обыгрывать аутсайдеров. Правда, с серьёзными соперникам это не помогло. «Барселона» проиграла в кубке «Севилье» и отлетела от «ПСЖ».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3" data-vnd="4277155f1abeb2a0d7e3" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed?vid=4277155f1abeb2a0d7e3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

С «Севильей» пришлось играть в чемпионате через две недели после поражения в кубке. И Куман серьёзно доработал план. Три центральных защитника — неожиданность, на первый взгляд, даже трусость. Это решение явно не под себя, а под соперника. Но Куман не в том положении, чтобы выбирать. По ходу сезона он не раз показывал, что готов менять что угодно (в том числе фирменный стиль «Барселоны»), чтобы добиться хотя бы ситуативного баланса. Главный сюрприз в том, насколько эффективно ему удалось сдержать «Севилью».

Под руководством Хулена Лопетеги «Севилья» вернулась в зону Лиги чемпионов и стала немного механистичным монстром фланговых атак. Навесы на Юсефа эн-Несири — основа игры, но фишка команды в том, что они совершаются не в борьбе. Команда готова долго разыгрывать мяч, чтобы Хесус Навас или Серхио Эскудеро получили коридор на бровке — после этого следует молниеносный заброс на ход. Голевые атаки развиваются за 3−4 секунды. За счёт скорости эн-Несири оказывается в выигрышной позиции в момент удара: защитникам приходится бежать лицом к своим воротам, в такой ситуации особенно легко проиграть позицию.

Игроки «Севильи» нанесли 65 ударов головой с начала сезона: второй результат в лиге и первый среди команд верхней половины таблицы. Эн-Несири наносит головой каждый третий удар и забил с воздуха четыре раза — ни у кого в лиге нет большего числа верховых голов. То есть можно упрекать команду Лопетеги в старомодности, но её навесы действительно убийственно эффективны.

Переходом на тройку защитников Куман лишил «Севилью» этого преимущества. Естественно, дело не в механическом добавлении лишнего игрока. Смысл в том, что Сержиньо Дест и Жорди Альба поднимались в линию к Педри и Френки де Йонгу при прессинге. «Барселона» встречала соперников средним блоком и сохраняла компактность по вертикали. Это значит, что «Севилья» могла владеть мячом, но не получала привычных коридоров для забросов: либо они были перекрыты, либо вели в офсайд.

Вторым решением под «Севилью» стал отказ от владения. Конечно, «Барселона» всё равно владела мячом больше «Севильи», но намного меньше, чем в среднем по сезону (55% против 62%) и регулярно проводила большие отрезки в позиционной обороне. В таких ситуациях Дест и Альба опускались в линию с тройкой защитников. И снова «Севилья» могла владеть мячом, но без шанса резко ускорить атаку, без вертикализации.

Читайте также «Барселона» намерена летом назначить Хави на пост главного тренера

План Кумана был оборонительным. «Барселона» осторожно атаковала: в основном держала мяч во второй трети, не создавала перегруза в первой линии нападения, де Йонг и Педри нагружали штрафную реже обычного. «Барселона» мало била и ещё меньше из штрафной. Особенно в первом тайме. Но упрекать за такой план или называть его трусливым бессмысленно, и не только из-за счёта. Редкие атаки каталонцы разыгрывали до верного: терпеливо катали мяч с фланга на фланг, не рисковали, но когда им всё-таки удавалось растянуть оборону «Севильи», это каждый раз было опасно. Как в ситуации с промахом Месси, которого Дембеле вывел один на один. Или с прострелом на Альбу, который чуть не дотянулся до мяча: эпизод даже не попал в статистику ударов, но это был голевой момент.



«Барселона» создала немного, забила не всё — но зато у своих ворот не допустила вообще ничего. Небольшая деталь, которая полностью описывает беспомощность хозяев в атаке: «Севилья» в среднем делает 20 навесов за матч, а в первом тайме на «Камп Ноу» у неё ни одного. Ноль навесов, ноль ударов — и три замены в перерыве. В том числе Лопетеги убрал обоих вингеров. Вот до какой степени не работали фланги.

После перерыва «Севилья» перешла на 3−4−3. Фернандо опустился в защиту, а Навас и Эскудеро поднялись ещё выше. Это раскрыло игру. У «Севильи» стали хоть иногда проходить типичные прорывы, получилось сделать несколько нацеленных подач, один раз было очень опасно (когда бил Эскудеро). Но и «Барселона» получила больше зон, куда могли врываться игроки второго темпа. На самом деле, забить второй гол раньше помешало только невезение: Дест попал в штангу, Месси упустил очевидный момент.

Даже в таком матче некоторые решения Кумана удивили. Например, он выпустил вместо не до конца готового Пике такого же не до конца готового Араухо. В итоге, Араухо через 10 минут снова получил травму и Куману всё равно пришлось переводить де Йонга в центр защиты. Также напрашивалась замена Педри, который к середине второго тайма перестал ускоряться и явно больше не мог поддерживать командный темп, но Куман долго тянул с заменой.



Спорные решения были, но это детали. Зато основной план — приятный сюрприз, учитывая, как плохо Куман проводит большие матчи (поражения от «Реала», «Атлетико», «ПСЖ» — и везде можно было сыграть лучше).

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2804200644141" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А ещё больший сюрприз — то, как дисциплинированно команда играла в не совсем привычный футбол. «Севилья» выигрывает матчи за счёт идеальной дисциплины и идеального тайминга взрывных атак, поэтому для того, чтобы её сдержать, нужна идеальная концентрация. «Барселона» её показала. Для хозяев это первое поражение в чемпионате после шести побед подряд, и разговоры о борьбе за чемпионство надо отложить в сторону. Для гостей — новое начало сезона. Они снова в чемпионской гонке.