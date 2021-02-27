Такой осторожной «Барселоны» мы давно не видели. Зато до «Атлетико» теперь два очка
Куман радикально подстроился под «Севилью». И правильно сделал.
Куман радикально подстроился под «Севилью». И правильно сделал.
Последний раз «Барселона» играла с тремя центральными защитниками в декабре. С тех пор Роналд Куман придумал много нового: вернулся к 4−3−3, использовал Лео Месси в роли ложной девятки и нашёл баланс, который позволил стабильно обыгрывать аутсайдеров. Правда, с серьёзными соперникам это не помогло. «Барселона» проиграла в кубке «Севилье» и отлетела от «ПСЖ».
С «Севильей» пришлось играть в чемпионате через две недели после поражения в кубке. И Куман серьёзно доработал план. Три центральных защитника — неожиданность, на первый взгляд, даже трусость. Это решение явно не под себя, а под соперника. Но Куман не в том положении, чтобы выбирать. По ходу сезона он не раз показывал, что готов менять что угодно (в том числе фирменный стиль «Барселоны»), чтобы добиться хотя бы ситуативного баланса. Главный сюрприз в том, насколько эффективно ему удалось сдержать «Севилью».
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Вторым решением под «Севилью» стал отказ от владения. Конечно, «Барселона» всё равно владела мячом больше «Севильи», но намного меньше, чем в среднем по сезону (55% против 62%) и регулярно проводила большие отрезки в позиционной обороне. В таких ситуациях Дест и Альба опускались в линию с тройкой защитников. И снова «Севилья» могла владеть мячом, но без шанса резко ускорить атаку, без вертикализации.
План Кумана был оборонительным. «Барселона» осторожно атаковала: в основном держала мяч во второй трети, не создавала перегруза в первой линии нападения, де Йонг и Педри нагружали штрафную реже обычного. «Барселона» мало била и ещё меньше из штрафной. Особенно в первом тайме. Но упрекать за такой план или называть его трусливым бессмысленно, и не только
«Барселона» создала немного, забила не всё — но зато у своих ворот не допустила вообще ничего. Небольшая деталь, которая полностью описывает беспомощность хозяев в атаке: «Севилья» в среднем делает 20 навесов за матч, а в первом тайме на «Камп Ноу» у неё ни одного. Ноль навесов, ноль ударов — и три замены в перерыве. В том числе Лопетеги убрал обоих вингеров. Вот до какой степени не работали фланги.
Даже в таком матче некоторые решения Кумана удивили. Например, он выпустил вместо не до конца готового Пике такого же не до конца готового Араухо. В итоге, Араухо через 10 минут снова получил травму и Куману всё равно пришлось переводить де Йонга в центр защиты. Также напрашивалась замена Педри, который к середине второго тайма перестал ускоряться и явно больше не мог поддерживать командный темп, но Куман долго тянул с заменой.
Спорные решения были, но это детали. Зато основной план — приятный сюрприз, учитывая, как плохо Куман проводит большие матчи (поражения от «Реала», «Атлетико», «ПСЖ» — и везде можно было сыграть лучше).
А ещё больший сюрприз — то, как дисциплинированно команда играла в не совсем привычный футбол. «Севилья» выигрывает матчи за счёт идеальной дисциплины и идеального тайминга взрывных атак, поэтому для того, чтобы её сдержать, нужна идеальная концентрация. «Барселона» её показала. Для хозяев это первое поражение в чемпионате после шести побед подряд, и разговоры о борьбе за чемпионство надо отложить в сторону. Для гостей — новое начало сезона. Они снова в чемпионской гонке.
Кирилл Хаит