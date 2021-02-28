Гол Роналду не помог «Ювентусу» обыграть «Верону»
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Вероне, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол на 49-й минуте забил Криштиану Роналду, у «Вероны» отличился Антонин Барак (77).
«Ювентус» (46 очков) занимает третье место в серии А, «Верона» (35) располагается на девятой строчке, лидирует миланский «Интер» (53).