«Валенсия» без Черышева крупно проиграла «Хетафе» в матче Примеры

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:0, голы забили Мауро Арамбарри (39-я минута), Хайме Мата (55) и Карлес Аленья (87). В составе гостей на 51-й минуте с поля был удален защитник Муктар Диахаби. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче.