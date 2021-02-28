«Валенсия» без Черышева крупно проиграла «Хетафе» в матче Примеры
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Валенсия» потерпела крупное поражение от «Хетафе» в выездном матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Валенсия» потерпела крупное поражение от «Хетафе» в выездном матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:0, голы забили Мауро Арамбарри (39-я минута), Хайме Мата (55) и Карлес Аленья (87). В составе гостей на 51-й минуте с поля был удален защитник Муктар Диахаби. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче.
«Хетафе» (27 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице, «Валенсия» (27) идет 14-й.