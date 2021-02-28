Гвардьола идет на рекорд века. А Роналду догнал Месси в споре за «Золотую бутсу»

Англия: «Сити» идет на рекорд века

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2:1 (Рубен Диаш, 30. Стоунс, 68 — Антонио, 43)

Хосеп Гвардьола замахнулся на очередной рекорд. На данный момент самая продолжительная победная серия в XXI веке принадлежит «Баварии», которая в прошлом году выиграла 23 матча подряд и превзошла «Реал"-2014. «Манчестер Сити» в субботу отпраздновал двадцатый успех кряду, и, кажется, он получился одним из самых непростых за последнее время.

Не зря накануне Гвардьола сравнил главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса с Буддой, отметив спокойствие коллеги в любой ситуации. На первый гол «молотобойцы» отреагировали в стиле их наставника. Продолжили создавать моменты у ворот Эдерсона и к перерыву отыгрались, причем передачу на Антонио, который забил «горожанам» в обоих матчах этого сезона, сделал арендованный у «МЮ» Лингард.

Так прервалась начавшаяся 15 декабря и продлившаяся 629 минут сухая серия «Сити» в играх АПЛ на «Этихад». Тогда же — во встрече с «Вест Бромвичем» (1:1) — случилась последняя на данный момент потеря очков. А так как впервые с октября попавший в стартовый состав Агуэро был тенью себя прежнего, победу лидеру принесли точные удары центральных защитников. Пара Стоунс — Рубен Диаш удивительна: когда они вместе попадали в стартовый состав (16 раз), два игрока обороны записали на свой счет пять мячей, тогда как их команда пропустила всего три раза!

Уникальный подбор игроков — одна из главных причин двойного юбилея Гвардьолы. У него теперь ровно 500 побед во главе команд элитных дивизионов. 179 с «Барселоной», 121 с «Баварией» и ровно 200 — с «Ман Сити». До последней отметки Пеп добрался в спринтерском для английского футбола темпе. Всего за 273 игры, тогда как занимающему второе место Жозе Моуринью потребовалось 309 матчей.

Испания: Куман сделал выводы

«Севилья» — «Барселона» — 0:2 (Дембеле, 29. Месси, 86)

Клопп смирился с потерей титула, Месси сравнялся с Хави и сделал дубль, Роналду не забил с двух метров.

В начале сезона сине-гранатовые временами были скучны, безыдейны и нестабильны. Со временем Роналд Куман выстроил игру, позволяющую стабильно брать свои очки и устраивать фирменные шоу с «Алавесом» (5:1) и «Эльче» (3:0). Однако переход на следующую ступеньку дается «Барсе» со скрипом, и с по-настоящему системными и классными командами карета порой превращается в тыкву. Так было с «ПСЖ» (1:4), а ранее с «Севильей» (0:2) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Если же вынести за скобки фиаско андалусийцев в Лиге чемпионов, то команда Хулена Лопетеги подошла к субботней игре с сериями из шести побед и пятью матчами ла лиги на ноль. Однако Куман провел качественную работу над ошибками, и вторая встреча на «Рамон Санчес Писхуан» пошла по каталонскому сценарию. Гости очень дисциплинированно действовали в обороне, неожиданно выбрав схему с тремя центральными защитниками и пожертвовав так и оставшимся до конца на скамейке Гризманном.

При этом «Барса» забрала себе мяч и поставил в тупик не пропускавшего 557 минут Буну. Хороши были как тонкий пас Месси, так и завершение Дембеле. Символами же первого тайма стали ноль ударов в створ ворот тер Штегена и желтая карточка Месси за фол в центре поля. Хозяева меняли состав и схему, но ничего не добились, а удивило скорее то, что 39-й гол в ворота своего любимого соперника капитан каталонцев забил только в концовке. У аргентинца, проход которого не остановили, даже хватая его за футболку, 14 голов и 4 передачи в четырнадцати матчах с начала года.

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Теперь «Барсе», выдавшей лучшую серию с 2012 года и выигравшей в чемпионате седьмой кряду гостевой матч, нужно закрепить достигнутое. Уже в среду соперники встретятся на «Камп Ноу» в кубковой игре. Куман к ней явно готов, и пока голландец проводит свой первый сезон по графику великого соотечественника и своего бывшего наставника Йохана Кройфа. После 25 туров у них почти идентичные показатели по победам (16−16), набранным очкам (53−54), забитым (55−54) и пропущенным мячам (22−20).

Италия: «Ювентус» все дальше от скудетто

«Верона» — «Ювентус» — 1:1 (Барак, 77 — Криштиану Роналду, 49)

«Верона» в этом сезоне — гроза авторитетов. Ей удалось обыграть «Рому», «Лацио», «Аталанту» и «Наполи», а также добиться гостевых ничьих с «Миланом» и «Ювентусом». Вот и в этот раз «старая синьора» столкнулась с серьезным сопротивлением и скорее могла уступать к перерыву, однако спасла реакция Щенсны, который перевел мяч в штангу. Тем не менее в самом начале второго тайма Кьеза вывел на голевую позицию Криштиану Роналду, а так как это случилось впервые, Федерико отметил взятие ворот в фирменном стиле португальца.

После этого можно было похвалить Андреа Пирло за прозорливость, так как «Юве» отчасти повторил схему соперника с тремя защитниками, а Кьеза целиком отвечал за один из флангов. Но в итоге задумка главного тренера сыграла против гостей, так как действовавший в центре Алекс Сандру не мог выиграть воздушную дуэль у сравнявшего счет 190-сантиметрового Барака. Так что 19 голов португальца, который идет вровень с Месси в рейтинге «Золотая бутса», слабое утешение. Вместо того чтобы сократить отставание от «Милана» и «Интера», сохранив шансы на сохранение титула, чемпион теперь находится на семиочковой дистанции от первого места.

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Германия: «Лейпциг» не отпускает «Баварию» в отрыв

«Бавария» — «Кельн» — 5:1 (Шупо-Мотинг, 18. Левандовски, 33, 65. Гнабри, 82, 86 — Скири, 49)

После неудачной предыдущей недели мюнхенцы идеально сыграли в Лиге чемпионов против «Лацио» (4:1), а в свой 121-й день рождения показали, что конкуренты рано поверили в уязвимость немецкого гегемона. Сделавший дубль Левандовски установил новый рекорд бундеслиги, в 22-х матчах забив 28 мячей. Польский бомбардир с каждым годом становится сильнее, хотя в августе он отметит уже 33-й день рождения. Важнее, впрочем, сейчас не это, а пустеющий лазарет «Баварии». Вернувшийся в строй чуть раньше партнеров Горецка сделал ассистентский хет-трик, впервые появившийся на поле после коронавируса Мюллер добавил еще одну передачу, а Гнабри в роли джокера отметился двумя голами и довел число своих мячей в бундеслиге до круглой цифры 50.

«Лейпциг» — «Боруссия» М — 3:2 (Нкунку, 57. Поульсен 66. Серлот, 90+3 — Хофманн, 6, с пенальти. Тюрам, 19)

Правда, второго за вечер подарка в Мюнхене не дождались. «Лейпциг» целый тайм приходил в себя после быстрого пенальти в собственные ворота, но после перерыва команда Юлиана Нагельсманна преобразилась. «Быки» отыграли два мяча, а в добавленное арбитром время вырвали победу. Менхенгладбахцы негодовали, посчитав, что Серлот перед своим ударом оттолкнул защитника, однако уже отменивший один гол норвежца из-за игры рукой арбитр в этот раз указал на центр. Благодаря первой в истории победе в матче, где пришлось отыгрывать два мяча, «Лейпциг» по-прежнему отстает от лидера всего на два очка.

«Боруссия» Д — «Арминия» — 3:0 (Дахуд, 48. Санчо 58, с пенальти. Рейниер, 81)

Десять лет назад защитник «Арминии» Пипер занимался в академии «Боруссии» и был боллбоем во время домашних матчей «шмелей». Однако возвращение на «Сигнал Идуна Парк» вряд ли принесло ему положительные эмоции. Это на прошлой неделе команда из Билефельда отняла очки у «Баварии» (3:3), а в Дортмунде шансов у нее не было.

В свою очередь желто-черные набрали ход и, воспользовавшись пятничным поражением «Айнтрахта», приблизились к зоне Лиги чемпионов на дистанцию одной победы. Героем встречи стал сделавший 50-ю передачу в бундеслиге Санчо. Что касается Холанна, то норвежец взял паузу, зато в концовке помог бразильскому таланту Рейниеру забить свой первый гол в Германии.

Статистика дня:

1-м вратарем, сделавшим 100 сейвов в текущем сезоне АПЛ, стал голкипер «Вест Бромвича» Джонстон.

2 пенальти в одной игре не реализовал «Брайтон». Прошлый раз в Англии такое случалось в октябре 2019 года, когда «МЮ» дважды не забил «Норвичу». Но только «Брайтон» ухитрился оба раза пробить в каркас ворот.

11 голов — рекорд сезонной результативности нападающего «ПСЖ» Мойзе Кина.

250 игр за «Валенсию» провел защитник Гайя. Больше только у перешедшего летом в «Вильярреал» Дани Парехо (348).