«Порту» и «Спортинг» сыграли вничью в матче лидеров чемпионата Португалии

«Спортинг» прервал восьмиматчевую победную серию в различных турнирах. В последний раз до этого подопечные Рубена Аморима не смогли выиграть 15 января — в домашнем матче чемпионата страны с «Риу Аве» (1:1).

В турнирной таблице продолжает лидировать «Спортинг», не потерпевший в текущем сезоне ни одного поражения, на счету команды 55 очков в 21 матче. «Порту» идет вторым и отстает на 10 очков. В следующем туре «Спортинг» 5 марта примет «Санта-Клару», а «Порту» днем позднее на выезде сыграет с «Жил Висенте».