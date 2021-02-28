«Порту» и «Спортинг» сыграли вничью в матче лидеров чемпионата Португалии
ТАСС, 28 февраля. Футболисты «Порту» сыграли вничью со «Спортингом» со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Португалии.
ТАСС, 28 февраля. Футболисты «Порту» сыграли вничью со «Спортингом» со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Португалии.
«Спортинг» прервал восьмиматчевую победную серию в различных турнирах. В последний раз до этого подопечные Рубена Аморима не смогли выиграть 15 января — в домашнем матче чемпионата страны с «Риу Аве» (1:1).
В турнирной таблице продолжает лидировать «Спортинг», не потерпевший в текущем сезоне ни одного поражения, на счету команды 55 очков в 21 матче. «Порту» идет вторым и отстает на 10 очков. В следующем туре «Спортинг» 5 марта примет «Санта-Клару», а «Порту» днем позднее на выезде сыграет с «Жил Висенте».