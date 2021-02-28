Джеррард может возглавить «Ливерпуль» в случае ухода Клоппа в сборную Германии

Ранее в СМИ сообщалось, что в 2022 году Клопп может сменить Йоахима Лёва на посту наставника бундестим. В связи с этим «Ливерпуль» задумался о возможном сменщике Клоппа, и основным кандидатом на этот пост считается Джеррард. Руководство мерсисайдцев впечатлено работой Стивена в «Рейнджерс» и продолжает следить за ним.