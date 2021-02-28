Футболистам США разрешили вставать на колено во время гимна

Прежняя политика фактически накладывала запрет на вставание на одно колено во время гимна в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

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За отмену запрета проголосовали более 70% членов федерации, против — около 30%. «Мы знаем, что этот вопрос вызывает разногласия в стране и в мире, так что я не удивлена, что наши члены не проголосовали стопроцентно за то или иное решение», — сказала президент федерации Синди Пэрлоу Коун.

Игрок Национальной футбольной лиги (NFL) Колин Каперник начал преклонять колено во время исполнения гимна США в 2016 году, чтобы выразить протест против расового неравенства. Позднее NFL ввела запрет на жест. Запрет на преклонение колена в американском футболе был снят в 2020 году, после протестов, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания.