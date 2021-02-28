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13:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист забил ударом пяткой через себя

Бельгийский нападающий «Ноттс Каунти» Элиша Сэм отличился в матче четвертьфинала Трофея Футбольной ассоциации Англии против «Оксфорд Сити». Видео доступно в Twitter-аккаунте «Ноттс Каунти».

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23-летний форвард эффектным ударом замкнул подачу с фланга. Стоя лицом к воротам соперника, Сэм переправил мяч в сетку ударом пяткой через себя.

Сэм дважды отличился по ходу встречи. Он помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

«Ноттс Каунти» — клуб пятого по силе дивизиона футбольного чемпионата Англии. Сэм выступает за команду с сезона-2020/2021.

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