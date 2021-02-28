Футболист забил ударом пяткой через себя

23-летний форвард эффектным ударом замкнул подачу с фланга. Стоя лицом к воротам соперника, Сэм переправил мяч в сетку ударом пяткой через себя.

Сэм дважды отличился по ходу встречи. Он помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.