Футболист забил ударом пяткой через себя
Бельгийский нападающий «Ноттс Каунти» Элиша Сэм отличился в матче четвертьфинала Трофея Футбольной ассоциации Англии против «Оксфорд Сити». Видео доступно в
Бельгийский нападающий «Ноттс Каунти» Элиша Сэм отличился в матче четвертьфинала Трофея Футбольной ассоциации Англии против «Оксфорд Сити». Видео доступно в
23-летний форвард эффектным ударом замкнул подачу с фланга. Стоя лицом к воротам соперника, Сэм переправил мяч в сетку ударом пяткой через себя.
Сэм дважды отличился по ходу встречи. Он помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.
«Ноттс Каунти» — клуб пятого по силе дивизиона футбольного чемпионата Англии. Сэм выступает за команду с сезона-2020/2021.