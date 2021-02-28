Поигравший в Азербайджане казахстанец перешел в клуб КПЛ
Карагандинский «Шахтер» объявил о подписании контракта с 24-летним казахстанским защитником Карамом Султановым, сообщает
Карагандинский «Шахтер» объявил о подписании контракта с 24-летним казахстанским защитником Карамом Султановым, сообщает
Султанов является воспитанником шымкентского футбола, а последней его командой был азербайджанский «Сумгайыт», в составе которого он сыграл семь матчей. Также защитник выступал за молодежную команду «Ордабасы», столичный «Байтерек» и петропавловский «Кызыл-Жар».
Напомним, ранее «Шахтер» подписал контракт с 23-летним защитником Ескендиром Кыбырай.