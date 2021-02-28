Поигравший в Азербайджане казахстанец перешел в клуб КПЛ

Султанов является воспитанником шымкентского футбола, а последней его командой был азербайджанский «Сумгайыт», в составе которого он сыграл семь матчей. Также защитник выступал за молодежную команду «Ордабасы», столичный «Байтерек» и петропавловский «Кызыл-Жар».