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15:09 (мск), источник: Vesti.kz

Поигравший в Азербайджане казахстанец перешел в клуб КПЛ

Карагандинский «Шахтер» объявил о подписании контракта с 24-летним казахстанским защитником Карамом Султановым, сообщает пресс-служба «горняков».

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Источник: Reuters

Султанов является воспитанником шымкентского футбола, а последней его командой был азербайджанский «Сумгайыт», в составе которого он сыграл семь матчей. Также защитник выступал за молодежную команду «Ордабасы», столичный «Байтерек» и петропавловский «Кызыл-Жар».

Напомним, ранее «Шахтер» подписал контракт с 23-летним защитником Ескендиром Кыбырай.

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