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17:15 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» обыграла «Сампдорию» в чемпионате Италии. Миранчук вышел на замену

ТАСС, 28 февраля. «Аталанта» одержала победу над «Сампдорией» со счетом 2:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

Забитыми мячами отметились Руслан Малиновский (40-я минута) и Робин Госенс (70). Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 83-й минуте, выйдя на замену вместо Малиновского.

В турнирной таблице «Аталанта» поднялась на четвертое место, набрав 46 очков, «Сампдория» с 30 очками идет 10-й.

В следующем туре «Аталанта» примет «Кротоне», «Сампдория» в гостях сыграет с «Дженоа». Обе встречи пройдут 3 марта.

Сампдория
0:2
Первый тайм: 0:1
Аталанта
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