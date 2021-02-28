«Аталанта» обыграла «Сампдорию» в чемпионате Италии. Миранчук вышел на замену
ТАСС, 28 февраля. «Аталанта» одержала победу над «Сампдорией» со счетом 2:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 28 февраля. «Аталанта» одержала победу над «Сампдорией» со счетом 2:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
Забитыми мячами отметились Руслан Малиновский (40-я минута) и Робин Госенс (70). Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 83-й минуте, выйдя на замену вместо Малиновского.
В турнирной таблице «Аталанта» поднялась на четвертое место, набрав 46 очков, «Сампдория» с 30 очками идет 10-й.
В следующем туре «Аталанта» примет «Кротоне», «Сампдория» в гостях сыграет с «Дженоа». Обе встречи пройдут 3 марта.