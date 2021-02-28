«Арсенал» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 28 февраля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Давид Луис, Александр Ляказетт и Пепе. У хозяев забитый мяч на счету Юри Тилеманса.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 37 очков и выйти на девятое место в чемпионате. В активе «Лестера» 49 очков, клуб занимает третью позицию.