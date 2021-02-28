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17:17 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

«Арсенал» на выезде обыграл «Лестер» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 28 февраля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Давид Луис, Александр Ляказетт и Пепе. У хозяев забитый мяч на счету Юри Тилеманса.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 37 очков и выйти на девятое место в чемпионате. В активе «Лестера» 49 очков, клуб занимает третью позицию.

«Арсенал» в следующем туре 6 марта на выезде сыграет с «Бернли». С этой же командой 3 марта в перенесенном матче сыграет и «Лестер».

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