«Монако» победил «Брест» в матче чемпионата Франции. Головин отдал две голевые передачи
ТАСС, 28 февраля. Футболисты «Монако» обыграли «Брест» со счетом 2:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции.
ТАСС, 28 февраля. Футболисты «Монако» обыграли «Брест» со счетом 2:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции.
Мячи забили Стефан Йоветич (76-я минута) и Кевин Фолланд (90+1), на 30-й минуте форвард «Монако» Виссам
В текущем сезоне 24-летний Головин провел 12 матчей в разных турнирах, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач.
«Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 55 очков в 27 матчах. «Брест» идет 13-м, имея в активе 31 очко после 27 встреч.
В следующем туре «Монако» 3 марта в гостях встретится со «Страсбуром». «Брест» в этот же день примет «Дижон».