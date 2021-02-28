«Монако» победил «Брест» в матче чемпионата Франции. Головин отдал две голевые передачи

Мячи забили Стефан Йоветич (76-я минута) и Кевин Фолланд (90+1), на 30-й минуте форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер не реализовал пенальти. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, вышедший на замену на 59-й минуте встречи, записал на свой счет две голевые передачи.

В текущем сезоне 24-летний Головин провел 12 матчей в разных турнирах, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач.

«Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 55 очков в 27 матчах. «Брест» идет 13-м, имея в активе 31 очко после 27 встреч.

В следующем туре «Монако» 3 марта в гостях встретится со «Страсбуром». «Брест» в этот же день примет «Дижон».