Головин догнал Неймара по системе гол+пас в сезоне Лиги 1

В 11 матчах чемпионата Головин забил четыре гола и отдал шесть ассистов. Неймар в 11 встречах забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Брест». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.