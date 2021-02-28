«Ордабасы» объявил о возвращении футболиста сборной Казахстана и призера КПЛ-2020

Ерланов уже выступал за «Ордабасы» с 2016 по 2019 годы, когда во всех турнирах отыграл 80 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Его последним клубом был костанайский «Тобол», с которым в прошлом сезоне он стал серебряным призером премьер-лиги. Защитник сыграл 17 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.