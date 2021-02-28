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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» объявил о возвращении футболиста сборной Казахстана и призера КПЛ-2020

Шымкентский «Ордабасы» объявил о заключении контракта с 27-летним защитником Темирланом Ерлановым, сообщает пресс-служба клуба.

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Ерланов уже выступал за «Ордабасы» с 2016 по 2019 годы, когда во всех турнирах отыграл 80 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Его последним клубом был костанайский «Тобол», с которым в прошлом сезоне он стал серебряным призером премьер-лиги. Защитник сыграл 17 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.

В последние годы футболист регулярно вызывается в сборную Казахстана, где уже провел девять матчей и забил один мяч.

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