«Ордабасы» объявил о возвращении футболиста сборной Казахстана и призера КПЛ-2020
Шымкентский «Ордабасы» объявил о заключении контракта с 27-летним защитником Темирланом Ерлановым, сообщает
Шымкентский «Ордабасы» объявил о заключении контракта с 27-летним защитником Темирланом Ерлановым, сообщает
Ерланов уже выступал за «Ордабасы» с 2016 по 2019 годы, когда во всех турнирах отыграл 80 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Его последним клубом был костанайский «Тобол», с которым в прошлом сезоне он стал серебряным призером
В последние годы футболист регулярно вызывается в сборную Казахстана, где уже провел девять матчей и забил один мяч.