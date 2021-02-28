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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Фиорентина» проиграла «Удинезе», Кокорин получил желтую карточку

28 февраля «Удинезе» одержала победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 86-й минуте встречи забил нападающий Илия Несторовски.

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Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел на поле на 68-й минуте матча, заменив нападающего Франка Рибери. Бывший игрок «Спартака» не отметился результативными действиями и получил желтую карточку на 90+2-й минуте встречи.

В составе «Удинезе» всю игру провел экс-защитник ЦСКА Родриго Бекао.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Фиорентина» с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» — 12-я строчка и 28 баллов.

Удинезе
1:0
Первый тайм: 0:0
Фиорентина
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