«Фиорентина» проиграла «Удинезе», Кокорин получил желтую карточку
28 февраля «Удинезе» одержала победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 86-й минуте встречи забил нападающий Илия Несторовски.
28 февраля «Удинезе» одержала победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 86-й минуте встречи забил нападающий Илия Несторовски.
Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел на поле на 68-й минуте матча, заменив нападающего Франка Рибери. Бывший игрок «Спартака» не отметился результативными действиями и получил желтую карточку на 90+2-й минуте встречи.
В составе «Удинезе» всю игру провел
«Фиорентина» с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» — 12-я строчка и 28 баллов.