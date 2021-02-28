Матч «Челси» против «Манчестер Юнайтед» снова завершился нулевой ничьей

Встреча прошла в воскресенье, 28 февраля, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось. Клубы повторили результат первого круга, в октябре прошлого года встреча манкунианцев с лондонцами также завершилась нулевой ничьей.

После 26 матчей «Челси» имеет в активе 44 очка и находится на пятом месте. «Манчестер Юнайтед» набрал на шесть очков больше и занимает вторую позицию.