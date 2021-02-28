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21:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Матч «Челси» против «Манчестер Юнайтед» снова завершился нулевой ничьей

«Челси» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 28 февраля, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось. Клубы повторили результат первого круга, в октябре прошлого года встреча манкунианцев с лондонцами также завершилась нулевой ничьей.

После 26 матчей «Челси» имеет в активе 44 очка и находится на пятом месте. «Манчестер Юнайтед» набрал на шесть очков больше и занимает вторую позицию.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 3 марта на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Челси» днем позже на чужом поле встретится с «Ливерпулем».

Челси
0:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
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