«Ливерпуль» выиграл у «Шеффилд Юнайтед», прервав серию из 4 поражений подряд

В команде Юргена Клоппа забил Кертис Джонс, а еще однажды мяч побывал в воротах «Шеффилда» в результате автогола — не повезло Кину Брайану. Изначально взятие ворот записали на Роберто Фирмино, но после решение пересмотрели. Второй гол стал юбилейным, 7000-м, для «Ливерпуля» в высшем дивизионе чемпионата Англии.