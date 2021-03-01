«Ливерпуль» выиграл у «Шеффилд Юнайтед», прервав серию из 4 поражений подряд
«Ливерпуль» одержал первую победу в АПЛ с 31 января. 28 февраля мерсисайдский клуб на выезде нанес поражение «Шеффилд Юнайтед» в матче 26-го тура — 2:0.
«Ливерпуль» одержал первую победу в АПЛ с 31 января. 28 февраля мерсисайдский клуб на выезде нанес поражение «Шеффилд Юнайтед» в матче 26-го тура — 2:0.
В команде Юргена Клоппа забил Кертис Джонс, а еще однажды мяч побывал в воротах «Шеффилда» в результате автогола — не повезло Кину Брайану. Изначально взятие ворот записали на Роберто Фирмино, но после решение пересмотрели. Второй гол стал юбилейным, 7000-м, для «Ливерпуля» в высшем дивизионе чемпионата Англии.
«Ливерпуль» прервал серию из 4 поражений подряд и с 43 очками идет шестым в турнирной таблице АПЛ, на 1 очко отставая от расположившегося на 5-й строчке «Челси». У «Шеффилда» 11 очков и 20-е, последнее, место.