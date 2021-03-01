Фанаты белорусских клубов объявили о бойкоте матчей

Сообщается, что такое решение приняли фанаты БАТЭ, «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно» и «Немана». Также в акции примут участие болельщики жодинского «Торпедо-БелАЗ» и «Минска» и «Торпедо».