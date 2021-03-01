Фанаты белорусских клубов объявили о бойкоте матчей
Фанаты нескольких клубов чемпионата Белоруссии отказываются посещать матчи, информирует Tut.by.
Фанаты нескольких клубов чемпионата Белоруссии отказываются посещать матчи, информирует Tut.by.
Сообщается, что такое решение приняли фанаты БАТЭ, «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно» и «Немана». Также в акции примут участие болельщики жодинского «Торпедо-БелАЗ» и «Минска» и «Торпедо».
Такое решение фанатов клубов связано с политической ситуацией в стране.