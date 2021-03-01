Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.02
Марсель
Лион
11
Футбол. Зарубежный
28.02
Вильярреал
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Рома
Милан
12
Футбол. Зарубежный
28.02
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Гранада
Эльче
21
Футбол. Зарубежный
28.02
Байер
Фрайбург
12
Футбол. Зарубежный
28.02
Наполи
Беневенто
20
Футбол. Зарубежный
28.02
Челси
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
28.02
Лилль
Страсбур
11
Футбол. Премьер-лига
28.02
Краснодар
Урал
22
Футбол. Зарубежный
28.02
Кадис
Бетис
01
Футбол. Зарубежный
28.02
Майнц
Аугсбург
01
Футбол. Зарубежный
28.02
Анже
Ланс
22
Футбол. Зарубежный
28.02
Лорьян
Сент-Этьен
21
Футбол. Зарубежный
28.02
Ним
Нант
11
Футбол. Зарубежный
28.02
Реймс
Монпелье
00
Футбол. Зарубежный
28.02
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
40
Футбол. Зарубежный
28.02
Интер
Дженоа
30
Футбол. Зарубежный
28.02
Кротоне
Кальяри
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Удинезе
Фиорентина
10
Футбол. Премьер-лига
28.02
Ахмат
Динамо
12
Футбол. Зарубежный
28.02
Сельта
Вальядолид
11
Футбол. Зарубежный
28.02
Унион Б
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
28.02
Монако
Брест
20
Футбол. Зарубежный
28.02
Кристал Пэлас
Фулхэм
00
Футбол. Зарубежный
28.02
Лестер
Арсенал
13
Футбол. Зарубежный
28.02
Сампдория
Аталанта
02
Футбол. Премьер-лига
28.02
Спартак
Рубин
02
Все события
Фоторепортажи
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
00:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фанаты белорусских клубов объявили о бойкоте матчей

Фанаты нескольких клубов чемпионата Белоруссии отказываются посещать матчи, информирует Tut.by.

Наверх

Сообщается, что такое решение приняли фанаты БАТЭ, «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно» и «Немана». Также в акции примут участие болельщики жодинского «Торпедо-БелАЗ» и «Минска» и «Торпедо».

Такое решение фанатов клубов связано с политической ситуацией в стране.

 Чемпионка мира снялась топлес ради популяризации женских прыжков с трамплина
Прыжок на тот свет. Трагическая история рекордсмена мира из Ленинграда
В «Спартаке» будет новый тренер, а что с Семаком и Гончаренко?
Дебютный гол 17-летнего игрока помог «Динамо» победить «Ахмат»
Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал в финале Кубка России
«Краснодар» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Уралом»
«Челси» и «МЮ» не выявили победителя в центральной игре тура АПЛ
Гомельский отреагировал на конфликт Леброна и Ибрагимовича
«Ливерпуль» прервал серию из четырех поражений в чемпионате
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь