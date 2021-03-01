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09:00 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана перешел в «Кайсар»

Прежде играл только за родной клуб.

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«Кайсар» подписал кандидата в сборную Казахстана по футболу Бекзата Шадманова. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

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23-летний центральный защитник ранее выступал лишь за родной клуб «Тараз», был игроком юношеской и молодежной сборных Казахстана. За национальную команду сыграл один матч.

В прошлом сезоне «Тараз» занял восьмое место в КПЛ, тогда как «Кайсар» стал седьмым и дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4).
В межсезонье команды получили новых тренеров — таразцев принял армянский специалист Вардан Минасян, а кызылординцев возглавил казахстанец Султан Абильдаев.

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