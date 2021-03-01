Кандидат в сборную Казахстана перешел в «Кайсар»
Прежде играл только за родной клуб.
Прежде играл только за родной клуб.
«Кайсар» подписал кандидата в сборную Казахстана по футболу Бекзата Шадманова. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.
23-летний центральный защитник ранее выступал лишь за родной клуб «Тараз», был игроком юношеской и молодежной сборных Казахстана. За национальную команду сыграл один матч.
В прошлом сезоне «Тараз» занял восьмое место в КПЛ, тогда как «Кайсар» стал седьмым и дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4).
В межсезонье команды получили новых тренеров — таразцев принял армянский специалист Вардан Минасян, а кызылординцев возглавил казахстанец Султан Абильдаев.