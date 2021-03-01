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10:20 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил о трансфере чемпиона из Европы

Он играл за молодежную сборную России.

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Российский футболист Евгений Козлов перешел в «Акжайык». Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

26-летний игрок способен сыграть как в полузащите, так и в нападении.

Профессиональную карьеру начинал в 2012 году. Выступал за команды «Витязь» (Подольск), «Волга» (Нижний Новгород), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Шахтер» (Солигорск), «Спартак» (Юрмала). В составе спартаковцев становился чемпионом Латвии в 2016 и 2017 годах.

Последним его клубом был «Вентспилс», за который в прошлом сезоне забил 11 голов в 26 матчах.
В разное время вызывался в юношеские и молодежную сборные России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.

КПЛ-2021 стартует в марте, первый тур будет разбит на два дня, 14 марта «Акжайык» сыграет с «Тоболом».

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