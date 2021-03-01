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11:06 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб обыграл четырехкратного чемпиона Кыргызстана

Исход матча решил один гол.

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Футбольный клуб «Каспий» победил кыргызстанский «Алай» в контрольной игре в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Анталье и завершилась со счетом 1:0 в пользу актауского клуба. Победный гол забил Бекзат Кабылан.

«Алай» — четырехкратный чемпион своей страны (2013, 2015, 2016, 2017), тогда как «Каспий» предыдущий сезон завершил на десятом месте и сохранил прописку в КПЛ.

КПЛ-2021 стартует в марте, первый тур будет разбит на два дня, 14 марта «Каспий» сыграет с «Актобе».

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