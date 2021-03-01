Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
28.02
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Рома
Милан
12
Футбол. Зарубежный
28.02
Вильярреал
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Марсель
Лион
11
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
10Косторная: слезы после шестого места
12:07 (мск), источник: Vesti.kz

Запросил зарплату в 6 миллионов? «Тараз» сделал заявление по трансферу Сейдахмета

Правами на игрока обладает «Кайрат».

Наверх

Футбольный клуб «Тараз» выступил с заявлением по поводу того, что воспитанник жамбылского футбола Еркебулан Сейдахмет в качестве условия подписания контракта запросил у клуба заработную плату в 6 миллионов тенге.

Команда
Тараз

«К сожалению, данная информация не соответствует действительности. Сейдахмет действительно приглашался на втягивающие сборы футбольного клуба наряду со всеми другими воспитанниками местного футбола. Однако речи о заключении контракта не было, и сумма в шесть миллионов тенге между сторонами не фигурировала», — говорится в сообщении клуба.

Ранее в СМИ просочилась информация, что «Тараз» хотел реанимировать карьеру выходца из местного «Монтажника». Но отказался от этой идеи, поскольку Сейдахмет запросил ежемесячную зарплату в шесть миллионов тенге, какую не получает ни главный тренер, ни легионеры, ни статусный футболист Елдос Ахметов.

Отметим, что правами на игрока обладает «Кайрат» до 2022 года (данные Transfermarkt). Алматинцы в межсезонье не взяли Еркебулана на сборы в Турцию.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Шикарный бросок Ови. Он догнал легенду НХЛ по голам на выезде
Россиянина критиковали за драки, а он забил впервые за «Чикаго»
Отец финского лыжника рассказал о снятом с россиян скальпе
Сорокин снова сыграл на ноль - теперь засушил Малкина и Кросби
На голову русскому вратарю рухнул 104-килограммовый канадец
Как Деспотович из запасного «Астаны» превратился в бомбардира ЧР
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь