Тихонов дал добро. «Астана» решилась подписать Марка Гурмана

Отмечается, что игрок убедил тренерский штаб «Астаны» в своей необходимости, и Андрей Тихонов дал добро на подписание опытного игрока. Естественно, руководство с этим тянуло до последнего, прекрасно понимая реакцию болельщиков на подписание сына директора клуба. Но все же решилось. Если Марку не удастся стать игроком основной обоймы, летом он может перейти на правах аренды в любой другой клуб.