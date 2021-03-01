Вагнер, Мамба и «кыргызский Месси». «Кайрат» представил заявку на новый сезон КПЛ
Впереди команду ждет матч с «Тоболом».
Впереди команду ждет матч с «Тоболом».
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила заявку «Кайрата» на 2021 год, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Список футболистов выглядит так:
вратари: 1. Стас Покатилов, 30. Данил Устименко, 31. Динмухаммед Жомарт, 72. Темирлан Анарбеков;.
защитники: 3. Сергей Кейлер, 4. Нуралы Алип, 5. Гафуржан Суюмбаев, 13. Камо Оганесян, 20. Раде Дугалич, 24. Дино Миканович, 33. Денис Поляков, 54. Лев Кургин, 57. Равиль Ибрагимов, 75. Александр Широбоков;.
полузащитники: 6. Яцек Гуральски, 7. Гулжигит Алыкулов, 8. Айбол Абикен, 17. Султанбек Астанов, 22. Небойша Косович, 23. Андрей Ульшин, 29. Данияр Усенов, 46. Арсен Буранчиев;.
нападающие: 9. Вагнер Лав, 10. Штрели Мамба, 11. Адеринсола Эсеола, 19. Артур Шушеначев.
Впереди «Кайрат» ожидает полуфинальный матч с «Тоболом» в рамках Суперкубка страны.
В первом туре чемпионата Казахстана, 13 марта, «желто-черные» сыграют с «Жетысу».