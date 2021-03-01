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13:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» подписал воспитанника «Лиона»

Игрок оценивается в 400 тысяч евро.

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Французский футболист сенегальского происхождения Усман Н’Диайе будет защищать цвета «Кайсара» до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба кызылординцев.
29-летний защитник является воспитанником «Лиона», но за основной состав команды так и не сыграл.

Команда
Кайсар

Выступал за французский «Арль-Авиньон», турецкие «Османлыспор», «Генчлербирлиги», «Самсунспор», молдавский «Шериф».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Отметим, что «Кайсар» в прошлом году стал седьмым в КПЛ. Новым главным тренером «волков» в это межсезонье стал 50-летний казахстанец Султан Абильдаев, сменивший 63-летнего болгарина Стойчо Младенова, который находился у руля клуба с 2017 года.

Новый сезон в КПЛ стартует 13 марта, но «Кайсар» сыграет с «Таразом» 14-го числа.

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