«Кайсар» подписал воспитанника «Лиона»

Французский футболист сенегальского происхождения Усман Н’Диайе будет защищать цвета «Кайсара» до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба кызылординцев.

29-летний защитник является воспитанником «Лиона», но за основной состав команды так и не сыграл.

Команда Кайсар

Выступал за французский «Арль-Авиньон», турецкие «Османлыспор», «Генчлербирлиги», «Самсунспор», молдавский «Шериф».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Отметим, что «Кайсар» в прошлом году стал седьмым в КПЛ. Новым главным тренером «волков» в это межсезонье стал 50-летний казахстанец Султан Абильдаев, сменивший 63-летнего болгарина Стойчо Младенова, который находился у руля клуба с 2017 года.