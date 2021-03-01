Без Эрича, но с Гурманом. Стала известна заявка «Астаны» на сезон КПЛ-2021
Новый чемпионат страны стартует 13 марта.
Новый чемпионат страны стартует 13 марта.
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) опубликовала заявку «Астаны» на сезон 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Список игроков выглядит так:
вратари: 22. Дмитрий Непогодов, 31. Данил Подымский, 55. Александр Заруцкий;.
защитники: 2. Антонио Рукавина, 3. Вараздат Ароян, 15. Абзал Бейсебеков, 18. Саги Совет, 19. Лев Скворцов, 24. Лука Шимунович, 33. Жарко Томашевич;.
полузащитники: 5. Марк Гурман, 7. Макс Эбонг, 9. Дорин Ротариу, 10. Марин Томасов, 11. Тигран Барсегян, 29. Мади Жакипбаев, 65. Мейрамбек Калмырза, 70. Султан Сагнаев, 87. Жаслан Каиркенов, 92. Валерий Чуперка;.
нападающие: 45. Роман Муртазаев, 72. Станислав Басманов, 80. Владислав Прокопенко, 99. Семир Смайлагич.
Как видно, в новом сезоне не будет выступать многолетний капитан северян Ненад Эрич, с которым не был продлен контракт после предыдущего сезона.
Напомним, что «Астана» начнет сезон полуфинальным матчем с «Шахтером» за Суперкубок 2 марта. В первом туре чемпионата Казахстана, 13 марта, северяне сыграют против «Арыси».