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13:28 (мск), источник: Vesti.kz

Без Эрича, но с Гурманом. Стала известна заявка «Астаны» на сезон КПЛ-2021

Новый чемпионат страны стартует 13 марта.

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Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) опубликовала заявку «Астаны» на сезон 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Астана

Список игроков выглядит так:

вратари: 22. Дмитрий Непогодов, 31. Данил Подымский, 55. Александр Заруцкий;.

защитники: 2. Антонио Рукавина, 3. Вараздат Ароян, 15. Абзал Бейсебеков, 18. Саги Совет, 19. Лев Скворцов, 24. Лука Шимунович, 33. Жарко Томашевич;.

полузащитники: 5. Марк Гурман, 7. Макс Эбонг, 9. Дорин Ротариу, 10. Марин Томасов, 11. Тигран Барсегян, 29. Мади Жакипбаев, 65. Мейрамбек Калмырза, 70. Султан Сагнаев, 87. Жаслан Каиркенов, 92. Валерий Чуперка;.

нападающие: 45. Роман Муртазаев, 72. Станислав Басманов, 80. Владислав Прокопенко, 99. Семир Смайлагич.

Как видно, в новом сезоне не будет выступать многолетний капитан северян Ненад Эрич, с которым не был продлен контракт после предыдущего сезона.

Напомним, что «Астана» начнет сезон полуфинальным матчем с «Шахтером» за Суперкубок 2 марта. В первом туре чемпионата Казахстана, 13 марта, северяне сыграют против «Арыси».

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