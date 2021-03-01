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13:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Модель брендов нижнего белья бросила игрока АПЛ из-за компьютерных игр

Модель нижнего белья Мэй Руби бросила полузащитника клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» Деле Алли из-за его чрезмерного увлечения компьютерными играми. Об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, 24-летнюю Руби начало раздражать, что все свободное время футболист проводил за игрой в Fortnite. «Их отношения были бурными, но теперь с ними покончено. Руби грустно, но она решила заботиться о себе», — заявил друг пары.

Во время загрузки произошла ошибка.

Руби известна работой для Dolce & Gabanna, Chanel и Hidden Fashion. На данный момент у модели более 95 тысяч подписчиков в сети Instagram. Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. На счету 24-летнего хавбека три забитых мяча и четыре голевых передачи в 17 матчах этого сезона АПЛ.

В 2018-м игрок команды compLexity Gaming в Call of Duty Дуглас Мартин расстался с самой сексуальной ведущей прогнозов погоды Янет Гарсией. Игрок объяснил это стремлением повысить уровень выступлений.

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