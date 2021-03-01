«Кайрат» объявил о создании женской футбольной команды

Футбольный клуб «Кайрат» объявил о создании женской команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом было объявлено в ходе презентации основного состава клуба в преддверии сезона-2021.

В чемпионате Казахстана среди женщин в 2020 году участвовали «БИИК-Казыгурт» (Шымкент), «Окжетпес» (Кокшетау), СДЮСШОР № 8 (Нур-Султан), ДЮСШ № 7 (Шымкент) и «Кызылорда».

УЕФА на рекомендательной основе предложил участникам еврокубков создать женские команды.