«Кайрат» объявил о создании женской футбольной команды
Клуб соответствует всем критериям УЕФА.
Клуб соответствует всем критериям УЕФА.
Футбольный клуб «Кайрат» объявил о создании женской команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Об этом было объявлено в ходе презентации основного состава клуба в преддверии сезона-2021.
В чемпионате Казахстана среди женщин в 2020 году участвовали «БИИК-Казыгурт» (Шымкент), «Окжетпес» (Кокшетау), СДЮСШОР № 8 (Нур-Султан), ДЮСШ № 7 (Шымкент) и «Кызылорда».
УЕФА на рекомендательной основе предложил участникам еврокубков создать женские команды.
Напомним, что «Кайрат» выступит в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22.