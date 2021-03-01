Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
28.02
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Рома
Милан
12
Футбол. Зарубежный
28.02
Вильярреал
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Марсель
Лион
11
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
10Косторная: слезы после шестого места
13:51 (мск), источник: Vesti.kz

Участники еврокубков от Казахстана определились с заявками на КПЛ-2021

Команды сыграют в новом турнире от УЕФА.

Наверх

Футбольные клубы «Тобол» и «Шахтер» опубликовали заявки на сезон 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды начнут сезон матчами за Суперкубок. В полуфиналах костанайцы сыграют с «Кайратом», а карагандинцы встретятся с «Астаной». Игры пройдут 2—6 марта в Туркестане.

Команда
Тобол Кс

Заявка «Тобола»:

вратари: 12. Султан Бусурманов, 35. Александр Мокин, 41. Егор Цуприков;.

защитники: 3. Роман Асранкулов, 7. Дмитрий Мирошниченко, 17. Руслан Валиуллин, 21. Султан Абилгазы, 22. Александр Марочкин, 25. Сергей Малый, 45. Алекса Аманович;.

полузащитники: 5. Данияр Семченков, 8. Асхат Тагыберген, 10. Серикжан Мужиков, 11. Жереми Манзорро, 13. Азат Нургалиев, 14. Самат Жарынбетов, 15. Тони Сильва, 20. Жаслан Жумашев, 29. Душан Йованчич, 40. Карлос Фонсека;.

нападающие: 19. Оралхан Омиртаев, 99. Элгуджа Лобжанидзе.

Заявка «Шахтера»:

вратари: 30. Игорь Шацкий, 35. Ернар Сайлауов, 78. Тимурбек Закиров;.

защитники: 4. Гидеон Баа, 5. Михаил Габышев, 16. Ескендир Кыбырай, 25. Андрей Буйволов, 44. Карам Султанов, 50. Таир Нурсеитов, 55. Иван Граф, 57. Егор Алишаускас;.

полузащитники: 7. Геворг Наджарян, 17. Павел Кривенцев, 18. Соломон Удо, 23. Руслан Туткышев, 29. Вук Митошевич, 34. Абылайхан Назымханов, 70. Жан Али Пайруз, 88. Арсен Хубулов;.

нападающие: 9. Айдос Таттыбаев, 22. Иван Свиридов, 54. Максим Галкин, 91. Евгений Павлов, 99. Джозеф Ада Ома.

Напомним, что «Тобол» занял второе место в КПЛ-2020, тогда как «Шахтер» финишировал на четвертой строчке. Оба клуба заполучили путевки в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Шикарный бросок Ови. Он догнал легенду НХЛ по голам на выезде
Россиянина критиковали за драки, а он забил впервые за «Чикаго»
Отец финского лыжника рассказал о снятом с россиян скальпе
Сорокин снова сыграл на ноль - теперь засушил Малкина и Кросби
На голову русскому вратарю рухнул 104-килограммовый канадец
Как Деспотович из запасного «Астаны» превратился в бомбардира ЧР
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь