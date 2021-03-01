Участники еврокубков от Казахстана определились с заявками на КПЛ-2021

Футбольные клубы «Тобол» и «Шахтер» опубликовали заявки на сезон 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды начнут сезон матчами за Суперкубок. В полуфиналах костанайцы сыграют с «Кайратом», а карагандинцы встретятся с «Астаной». Игры пройдут 2—6 марта в Туркестане.

Команда Тобол Кс

Заявка «Тобола»:

вратари: 12. Султан Бусурманов, 35. Александр Мокин, 41. Егор Цуприков;.

защитники: 3. Роман Асранкулов, 7. Дмитрий Мирошниченко, 17. Руслан Валиуллин, 21. Султан Абилгазы, 22. Александр Марочкин, 25. Сергей Малый, 45. Алекса Аманович;.

полузащитники: 5. Данияр Семченков, 8. Асхат Тагыберген, 10. Серикжан Мужиков, 11. Жереми Манзорро, 13. Азат Нургалиев, 14. Самат Жарынбетов, 15. Тони Сильва, 20. Жаслан Жумашев, 29. Душан Йованчич, 40. Карлос Фонсека;.

нападающие: 19. Оралхан Омиртаев, 99. Элгуджа Лобжанидзе.

Заявка «Шахтера»:

вратари: 30. Игорь Шацкий, 35. Ернар Сайлауов, 78. Тимурбек Закиров;.

защитники: 4. Гидеон Баа, 5. Михаил Габышев, 16. Ескендир Кыбырай, 25. Андрей Буйволов, 44. Карам Султанов, 50. Таир Нурсеитов, 55. Иван Граф, 57. Егор Алишаускас;.

полузащитники: 7. Геворг Наджарян, 17. Павел Кривенцев, 18. Соломон Удо, 23. Руслан Туткышев, 29. Вук Митошевич, 34. Абылайхан Назымханов, 70. Жан Али Пайруз, 88. Арсен Хубулов;.

нападающие: 9. Айдос Таттыбаев, 22. Иван Свиридов, 54. Максим Галкин, 91. Евгений Павлов, 99. Джозеф Ада Ома.