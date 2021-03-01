СМИ: Артета может стать главным тренером «Барселоны» в случае прихода Лапорты

По информации источника, кандидат на пост президент каталонского клуба Жоан Лапорта рассматривает 38-летнего Артету в качестве одного из вариантов на замену Рональду Куману. Выборы нового президента пройдут 7 марта, 27 октября 2020 года этот пост покинул Хосеп Бартомеу.
«Арсенал» под руководством Артеты занимает 10-е место в чемпионате Англии, набрав 36 очков в 26 матчах. «Барселона» с Куманом идет в национальном чемпионате второй (53 очка в 25 играх), отставая на пять очков от «Атлетико».
Артета возглавляет лондонский клуб с декабря 2019 года, до этого он работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Артета выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год, стал двукратным победителем Кубка Англии (2014, 2015) и Суперкубка Англии (2014, 2015). Он является воспитанником «Барселоны», на взрослом уровне играл за французский ПСЖ, шотландский «Рейнджерс», испанский «Реал Сосьедад» и английский «Эвертон».