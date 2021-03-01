СМИ: Артета может стать главным тренером «Барселоны» в случае прихода Лапорты

По информации источника, кандидат на пост президент каталонского клуба Жоан Лапорта рассматривает 38-летнего Артету в качестве одного из вариантов на замену Рональду Куману. Выборы нового президента пройдут 7 марта, 27 октября 2020 года этот пост покинул Хосеп Бартомеу.

«Арсенал» под руководством Артеты занимает 10-е место в чемпионате Англии, набрав 36 очков в 26 матчах. «Барселона» с Куманом идет в национальном чемпионате второй (53 очка в 25 играх), отставая на пять очков от «Атлетико».

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