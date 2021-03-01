«Кайрат» подготовил специальную форму для Суперкубка Казахстана
Интересным выглядит выездной комплект.
Интересным выглядит выездной комплект.
Футбольный клуб «Кайрат» продемонстрировал специальный комплект игровой формы, в котором выступит в Суперкубке Казахстана. Также были представлены комплекты основной, выездной и вратарской формы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Суперкубке кайратовцы сыграют полностью в черной форме с золотистым шрифтом.
Что касается основного комплекта, то с 2014 года он не претерпел изменений — полосатая «желто-черная» майка и черные трусы.
Выездной комплект формы будет полностью бирюзовым с белыми шрифтами.
Вратарский комплект будет полностью оранжевым.
Напомним, «Кайрат», ставший чемпионом Казахстана 2020 года, в полуфинале Суперкубка встретится с «Тоболом». Игра пройдет в Туркестане 3 марта. В другой паре днем ранее сыграют «Астана» и «Шахтер». Матч за третье место состоится 5 марта, а 6-го будет разыгран финал турнира.