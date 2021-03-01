Полиция Каталонии провела обыск в офисе «Барселоны»

Сообщается, что обыски связаны с делом о коррупционных действиях бывшего президента «сине-гранатовых» Хосепа Бартомеу . По мнению следствия, чиновник заключал сделки от имени клуба в целях получения личной прибыли.

Сообщается, что в 2020 году Бартомеу нанял специалистов для оценки репутации президента и других руководителей клуба, а также чтобы опорочить ряд действующих и бывших игроков через социальные сети. Действия компании привели к уходу ряда руководителей в связи с серьезными обвинениями в их адрес.