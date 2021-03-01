Полиция Каталонии провела обыск в офисе «Барселоны»
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Полиция Каталонии провела обыск в офисе футбольного клуба «Барселона», сообщает 20minutos со ссылкой на Cadena Ser.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Полиция Каталонии провела обыск в офисе футбольного клуба «Барселона», сообщает 20minutos со ссылкой на Cadena Ser.
Сообщается, что обыски связаны с делом о коррупционных действиях бывшего президента «сине-гранатовых» Хосепа Бартомеу. По мнению следствия, чиновник заключал сделки от имени клуба в целях получения личной прибыли.
Сообщается, что в 2020 году Бартомеу нанял специалистов для оценки репутации президента и других руководителей клуба, а также чтобы опорочить ряд действующих и бывших игроков через социальные сети. Действия компании привели к уходу ряда руководителей в связи с серьезными обвинениями в их адрес.
Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре 2020 года. Выборы нового президента пройдут 7 марта.