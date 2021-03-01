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15:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Экс-президента «Барселоны» Бартомеу арестовали по делу о коррупции

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу арестован по делу о коррупции в футбольном клубе, сообщает Cadena Ser.

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Ранее в понедельник полиция провела обыски в офисе «Барселоны».

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Барселона

По мнению следствия, 58-летний Бартомеу заключал сделки от имени клуба в целях получения личной прибыли. В 2020 году функционер нанял специалистов для оценки репутации президента и других руководителей клуба, а также чтобы опорочить ряд действующих и бывших игроков через социальные сети. Действия компании привели к уходу ряда руководителей в связи с серьезными обвинениями в их адрес.

Вместе с Бартомеу были арестованы бывший генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау и юрист Роман Гомес Понти.

Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре 2020 года. Выборы нового президента пройдут 7 марта.

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