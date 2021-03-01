Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
28.02
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Рома
Милан
12
Футбол. Зарубежный
28.02
Вильярреал
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Марсель
Лион
11
Все события
Фоторепортажи
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
16:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» столкнулся со сложностями при трансфере новичка

Он присоединился к клубу неделю назад.

Наверх

Новичок «Кайрата» Хосе Канте Мартинес не поможет алматинскому клубу в Суперкубке, передает телеграм-канал «Тень отца Гурмана». Пока его нет даже в заявке на сезон, опубликованной на сайте ПФЛК.

Команда
Кайрат

В полуфинале турнира против «Тобола» гвинейский форвард точно не сыграет. Дело в том, что Мартинес до сих пор находится в Турции, куда прибыл на сборы «Кайрата» 25 февраля. Он не может попасть в Казахстан из-за трудностей, возникших с оформлением рабочей визы в условиях пандемии.

Напомним, Мартинес родился в Испании, с 2016 года защищает цвета сборной Гвинеи. Ранее он расторг контракт с варшавской «Легией», за которую отыграл 2,5 года и стал чемпионом в ее составе в сезоне-2019/20. В чемпионате Польши также играл за «Вислу» (Плоцк), «Гурник». Кроме того, выступал за испанские «Прат», «Химнастик» и кипрский АЕК.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Шикарный бросок Ови. Он догнал легенду НХЛ по голам на выезде
СМИ: Экс-президента «Барселоны» арестовали по делу о коррупции
Шарапову включили в топ-10 богатейших self-made женщин России
Тарасова оценила состав сборной России на чемпионат мира
Рой Джонс высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Нове-Место
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь