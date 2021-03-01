«Кайрат» столкнулся со сложностями при трансфере новичка
Он присоединился к клубу неделю назад.
Он присоединился к клубу неделю назад.
Новичок «Кайрата» Хосе Канте Мартинес не поможет алматинскому клубу в Суперкубке, передает
В полуфинале турнира против «Тобола» гвинейский форвард точно не сыграет. Дело в том, что Мартинес до сих пор находится в Турции, куда прибыл на сборы «Кайрата» 25 февраля. Он не может попасть в Казахстан
Напомним, Мартинес родился в Испании, с 2016 года защищает цвета сборной Гвинеи. Ранее он расторг контракт с варшавской «Легией», за которую отыграл 2,5 года и стал чемпионом в ее составе в сезоне-2019/20. В чемпионате Польши также играл за «Вислу» (Плоцк), «Гурник». Кроме того, выступал за испанские «Прат», «Химнастик» и кипрский АЕК.