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16:20 (мск), источник: Vesti.kz

Точечные трансферы, распад грузинской связки и ставка на опытных. «Тобол»: превью к сезону

В прошлом сезоне костанайцы финишировали вторыми.

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С приходом Григория Бабаяна «Тобол» предельно рационален в своих действиях, в том числе на трансферном рынке. Корреспондент Vesti.kz изучил, как видоизменилась костанайская команда и что от нее ожидать в предстоящем розыгрыше чемпионата Казахстана.

Главная новость межсезонья

Несмотря на новости о значительном снижении бюджета, «Тобол» в целом вел последовательную работу и лишь в одном эпизоде клуб почувствовал некое давление, когда со стороны ФИФА пришел запрет на трансферы исходя из дела Фернандера Кассая, но позже оказалось, что это техническая ошибка. Поэтому основным событием в команде можно назвать уход связки грузинских полузащитников Ника Квеквескири — Джаба Канкава, которые несколько сезонов являлись ключевым звеном в игровом построении при каждом тренере.

Команда
Тобол Кс

Трансферы

«Тобол» усилился точечно, заполняя исключительно те позиции, которые были вакантны и нуждались в новых игроках. Вратарь Егор Цуприков пришел вместо Игоря Шацкого, в обороне Темирлана Ерланова заменил вернувшийся из аренды Александр Марочкин, в средней линии альтернативой грузинским легионерам стали серб Душан Йованчич и основной полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген. Что касается атаки, «Тобол» не удержал Романа Муртазаева и достаточно легко отпустил Сенина Себаи, им на смену пришли Тони Сильва из «Тараза» и Элгуджа Лобжанидзе из «Кайсара». В общем, по именам «Тобол» точно не потерял в качестве, а скорее, даже приобрел.

Недостатки

«Тобол» под руководством Бабаяна выглядит очень сбалансированной командой, и даже сложно сказать, в чем их изъяны, учитывая возможности костанайцев. Но глядя на состав, а именно на возраст игроков, понимаешь, что в этом и кроется небольшой минус «Тобола». Это команда для решения задач прямо сейчас, не для будущего. Самый молодой игрок основной команды — Роман Асранкулов, ему 21 год. В остальном костяк состоит из тех, кому около 30 лет или больше. В прошлом сезоне потерялся на общем фоне один из самых талантливых нападающих страны Оралхан Омиртаев. Безусловно, нельзя винить клуб, если футболист не выдерживает конкуренцию, но факт в том, что «Тобол» не готов акцентировать свое внимание на молодежи.

Игры на сборах

«Тобол» 0:0 РФШ
«Тобол» 0:2 «Дила»
«Тобол» 1:0 «Оренбург» (Нургалиев)
«Тобол» 0:0 «Олимп-Долгопрудный»

Оптимальный состав

Цуприков провел неплохой финишный отрезок в прошлом сезоне и вполне может стать реальным конкурентом для сверхопытного Александра Мокина на позиции вратаря. С защитниками все более очевидно, основное сочетание: Александр Марочкин, Сергей Малый и Алекса Аманович, на флангах Дмитрий Мирошниченко, Руслан Валиулин, Роман Асранкулов и, возможно, Карлос Фонсека.

Два центральных полузащитника: Тагыберген и Йованчич. В атакующей группе: Тони Сильва, Жереми Манзорро и Элгуджа Лобжанидзе, но конкуренция в этой линии, пожалуй, наиболее острая, и фигуры Серикжана Мужикова и Азата Нургалиева столь же весомы. Упомянутый Омиртаев пока представляется вторым выбором на место основного центрального нападающего.

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