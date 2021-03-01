«Кротоне», идущий последним в серии А, уволил тренера
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Джованни Строппа освобожден от должности главного тренера итальянского футбольного клуба «Кротоне», сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Джованни Строппа освобожден от должности главного тренера итальянского футбольного клуба «Кротоне», сообщается на сайте команды.
«Кротоне» занимает последнее место в чемпионате Италии, имея в активе 12 очков после 24 проведенных матчей.
Строппа возглавил «Кротоне» в 2018 году. По итогам прошлого сезона команда завоевала путевку в серию А.