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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кротоне», идущий последним в серии А, уволил тренера

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Джованни Строппа освобожден от должности главного тренера итальянского футбольного клуба «Кротоне», сообщается на сайте команды.

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«Кротоне» занимает последнее место в чемпионате Италии, имея в активе 12 очков после 24 проведенных матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Строппа возглавил «Кротоне» в 2018 году. По итогам прошлого сезона команда завоевала путевку в серию А.

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