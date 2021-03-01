Непривычный формат, новый стадион и призовой фонд. Что нужно знать о Суперкубке Казахстана-2021

Второго марта розыгрышем Суперкубка стартует футбольный сезон в Казахстане. Турнир пройдет по новой формуле. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом, а также вспоминает, как в предыдущие годы разыгрывался трофей.

За Суперкубок Казахстана борьбу поведут: алматинский «Кайрат» (чемпион КПЛ-2020), «Тобол» (серебряный призер), «Астана» (бронзовый) и «Шахтер», занявший четвертое место.

Проведение Суперкубка в новом формате будет первым в истории турнира. Ранее победитель определялся по классический формуле — чемпион играл с обладателем Кубка. В 2020 году Кубок Казахстана не разыгрывался из-за пандемии короновируса.

Отметим, что первоначально проведение Суперкубка-2021 не планировалось. Причиной такого решения было отсутствие розыгрыша Кубка страны и, соответственно, победителя турнира.

Впрочем, позднее было объявлено о том, что Суперкубок Казахстана-2021 все же состоится.

Главным образом это связано с тем, что турнир получил титульного спонсора и встал на коммерческие рельсы. Призовой фонд составит 40 миллионов тенге. По новой формуле участниками стали чемпион и призеры КПЛ-2020. А финишировавший четвертым «Шахтер», по сути заменил обладателя Кубка Казахстана.

Турнир пройдет Туркестане. Второго и третьего марта состоятся полуфиналы — «Шахтер» — «Астана» и «Тобол» — «Кайрат». Пятого марта пройдет матч за третье место, а шестого — финал.

Обустройство инфраструктуры в Туркестане, в том числе и футбольной, подвигло профессиональную футбольную лигу Казахстана провести матчи турнира в этом городе. В КПЛ-2021 ФК «Туран», именовавшийся ранее ФК «Арыс», будет представлять Туркестан. Но благодаря Суперкубку казахстанские болельщики увидят раньше картинку из новой точки на футбольной карте Казахстана.

Отметим, что Суперкубок Казахстана является единственным переходящим трофеем в нашем футболе, который передается победителю с 2008 года и по сей день сохранен в своем первоначальном виде.

«Астана» является самым титулованным клубом и действующим обладателем трофея. В 2020 году столичная команда обыграла в Костанае «Кайсар» (1:0). В Суперкубке «Астана» побеждала пять раз в 2011, 2015, 2018, 2019 и 2020 годах. На втором месте «Актобе» — три выигранных Суперкубка (2008, 2010 и 2014). «Кайрат» побеждал дважды — в 2016 и 2017. По одному разу трофей выигрывали «Елимай» (1995), «Ордабасы» (2012) и «Шахтер» (2013).

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