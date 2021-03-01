«Барселона» заявила, что сотрудничает с властями по делу Бартомеу

Ранее испанские СМИ сообщили, что полиция в понедельник провела обыски в офисе «Барселоны», Бартомеу был арестован у себя дома. По мнению следствия, Бартомеу заключал сделки от имени клуба в целях получения личной прибыли. В 2020 году функционер нанял специалистов для оценки репутации президента и других руководителей клуба, а также чтобы опорочить ряд действующих и бывших игроков через социальные сети. Действия компании привели к уходу ряда руководителей в связи с серьезными обвинениями в их адрес.