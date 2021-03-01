«Барселона» заявила, что сотрудничает с властями по делу Бартомеу
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» на своем сайте сообщил, что окажет полное сотрудничество властям по делу об аресте
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» на своем сайте сообщил, что окажет полное сотрудничество властям по делу об аресте
Ранее испанские СМИ сообщили, что полиция в понедельник провела обыски в офисе «Барселоны», Бартомеу был арестован у себя дома. По мнению следствия, Бартомеу заключал сделки от имени клуба в целях получения личной прибыли. В 2020 году функционер нанял специалистов для оценки репутации президента и других руководителей клуба, а также чтобы опорочить ряд действующих и бывших игроков через социальные сети. Действия компании привели к уходу ряда руководителей в связи с серьезными обвинениями в их адрес.
«Барселона» предложила свое полное сотрудничество судебным и полицейским властям для выяснения фактов, являющихся объектом расследования. Затребованная информация и документация касаются только фактов, относящихся к этому делу. «Барселона» выражает полное уважение продолжающейся судебной процедуре и принципу презумпции невиновности лиц, которых коснулись эти разбирательства, — говорится в сообщении.
Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре 2020 года. Выборы нового президента пройдут 7 марта, кандидатами являются Лапорта, Антони Фрейша и Виктор Фонт.