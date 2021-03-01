Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
28.02
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Рома
Милан
12
Футбол. Зарубежный
28.02
Вильярреал
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Марсель
Лион
11
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
10Косторная: слезы после шестого места
16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» заявила, что сотрудничает с властями по делу Бартомеу

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» на своем сайте сообщил, что окажет полное сотрудничество властям по делу об аресте экс-главы клуба Хосепа Бартомеу.

Наверх
Источник: Reuters

Ранее испанские СМИ сообщили, что полиция в понедельник провела обыски в офисе «Барселоны», Бартомеу был арестован у себя дома. По мнению следствия, Бартомеу заключал сделки от имени клуба в целях получения личной прибыли. В 2020 году функционер нанял специалистов для оценки репутации президента и других руководителей клуба, а также чтобы опорочить ряд действующих и бывших игроков через социальные сети. Действия компании привели к уходу ряда руководителей в связи с серьезными обвинениями в их адрес.

«Барселона» предложила свое полное сотрудничество судебным и полицейским властям для выяснения фактов, являющихся объектом расследования. Затребованная информация и документация касаются только фактов, относящихся к этому делу. «Барселона» выражает полное уважение продолжающейся судебной процедуре и принципу презумпции невиновности лиц, которых коснулись эти разбирательства, — говорится в сообщении.

Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре 2020 года. Выборы нового президента пройдут 7 марта, кандидатами являются Лапорта, Антони Фрейша и Виктор Фонт.

 Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim
Ефимова рассказала, почему до сих пор не заблокировала Губерниева
Возрастное ограничение 18+
Шикарный бросок Ови. Он догнал легенду НХЛ по голам на выезде
СМИ: Экс-президента «Барселоны» арестовали по делу о коррупции
Шарапову включили в топ-10 богатейших self-made женщин России
Тарасова оценила состав сборной России на чемпионат мира
Рой Джонс высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Нове-Место
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь